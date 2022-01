„Der Neue“ fährt über Stock und Stein

Etwa 430.000 Euro hat die Gemeindeverwaltung insgesamt in das Fahrzeug investiert. Eine sechsköpfige ehrenamtliche Projektgruppe der Feuerwehr hat die Ausstattung festgelegt. „Das Fahrzeug ist bedarfsorientiert für die Zwecke in Hövelhof entwickelt worden. Mit der Sennelandschaft, dem Industriegebiet und der Autobahn gibt es hier besondere Bedingungen, die wir bei der Planung berücksichtigt haben“, betont Bürgermeister Michael Berens.

Im Gegensatz zum Vorgänger ist das Tanklöschfahrzeug nicht nur für den Einsatz auf der Autobahn und im Industriegebiet, sondern zusätzlich für Waldbrände gerüstet. Dafür ist ein separater Löschwasserabgang zum Angriff an der Vorderseite des Fahrzeugs vorgesehen. Eine Besonderheit ist das geländegängige Fahrgestell des 14,5 Tonnen schweren Fahrzeugs. Damit kann es eine Watttiefe von 1,2 Metern durchqueren. „Es gibt deutschlandweit kein anderes Fahrzeug in dieser Ausstattung, das diese Möglichkeiten hat“, betont Rempe. Dank einer Schnellablass-Vorrichtung kann das Fahrzeug zudem innerhalb weniger Sekunden Löschwasser in einen Faltbehälter ablassen. Eine Seilwinde kann zum Ziehen schwerer Lasten eingesetzt werden, was beispielsweise bei Verkehrsunfällen häufig erforderlich ist.

Insgesamt hat die Freiwillige Feuerwehr Hövelhof inklusive der Anhänger 16 Fahrzeuge. „Die Löschfahrzeuge haben jetzt die gleiche Ausstattung, sodass die Einsatzkräfte alle Gegenstände direkt finden“, erklärt der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Lienen. Im Jahr 2021 hatte die Feuerwehr 316 Einsätze. Dabei ging es um Verkehrsunfälle, Brände, Notfallseelsorge, Ölbeseitigung sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen.