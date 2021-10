Der neue Kalender ist da

Bad Oeynhausen/Vlotho

Der Lions Club Bad Oeynhausen tritt zum 19. Mal mit seinem Adventskalender an die Bürger in Bad Oeynhausen und Vlotho heran. Erwerber können sich direkt an der wohltätigen Arbeit der Lions beteiligen, indem sie für den seit Jahren konstanten Beitrag von fünf Euro den Kalender für sich oder als Geschenk erstehen.