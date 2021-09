Der neue König ist ein Kaiser

Wäre nicht Corona, der Kreisschützenbund Büren hätte am Wochenende Wochenende in Boke sein Kreisschützenfest gefeiert. Aber das Hochfest der Schützen musste bekanntlich aufgrund der Pandemie erneut angesagt werden. Der Bürener Bürgerschützenverein, der eigentlich sein Schützenfest am zweiten Wochenende im Juli feiert, wollte das Schützenjahr aber nicht ohne eine Feier ausklingen lassen. Statt Kreisschützenfest feierten Bürens Bürgerschützen am Samstag einen Schützentag.

