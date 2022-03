Der neue Spielplatz rückt näher

Steinhagen

Schon seit langem hoffen vor allem Kinder darauf, dass es endlich etwas wird mit dem Spielplatz in der Niehaus-Siedlung in Obersteinhagen. Doch es sieht gut aus: Die Planung für das Areal an der Langen Straße/Ecke Luisenstraße ist am Mittwochabend im Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Kultur einstimmig beschlossen worden.

Von Volker Hagemann