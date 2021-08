„Der Polo war chancenlos“

Unfall an der Kreuzung Beerenkämpen vor Gericht: Sachverständiger widerlegt Schilderungen des Angeklagten

Vlotho

In dem Verfahren gegen einen 46-Jährigen, der der fahrlässigen Tötung angeklagt ist, hat jetzt ein Sachverständiger den Unfallhergang an der Kreuzung Beerenkämpen analysiert. Er stellte anhand der Aufprallgeschwindigkeit fest, dass der Angeklagte vor dem Unfall nicht an der Kreuzung angehalten habe.

Von Wilhelm Adam