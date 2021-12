Der Professor stellt aus

Paderborn

Künstler haben oft Geldsorgen. Ihr monatliches Einkommen überschreitet in vielen Fällen nicht einmal 1000 Euro. Wer Professor und Künstler zugleich ist, hat es dagegen geschafft. So wie Max Schulze, der seit 2019 an der Universität Paderborn Malerei unterrichtet. „Das ist sozusagen meine Antrittsausstellung“, sagte er am Mittwoch bei der Vorstellung von „Couleur Locale“ im Kunstverein am Kamp.

Von Dietmar Kemper