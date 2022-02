Der Radverkehr wird aufgewertet

Vlotho

Das Grobkonzept für die Erneuerung der L778 zwischen Exter in Höhe Kreisel und der Bonneberger Straße in der Vlothoer Kernstadt steht. Nun geht es in diesem Jahr an das Feintuning bei der Planung. 2023 sollen die Bauarbeiten dann auf dem etwa 5, 7 Kilometer langen Abschnitt beginnen. So skizziert es Sven Johanning, Sprecher von Straßen NRW, dem zuständigen Straßenbaulastträger.

Von Joachim Burek