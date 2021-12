Der Regiehospitant wird jetzt Chef

Andreas Kornacki ist das Schauspielhaus in Düsseldorf wohlbekannt. So war er bereits von 1997 bis 2002 am Haus zunächst Regieassistent, später Assistent des Betriebsdirektors. Von 2008 bis 2010 war er als Künstlerischer Betriebsdirektor dort tätig.

Andreas Kornacki: „Ich fühle mich geehrt, an dem Haus Kaufmännischer Direktor zu werden, an dem ich 25 Jahre zuvor als Regiehospitant die ersten Schritte in die Theaterwelt gemacht habe. Ich lasse meine Aufgabe und mein Team in Herford nur schweren Herzens zurück. Aber ich freue mich sehr darauf, die Zukunft des Schauspielhauses zusammen mit Wilfried Schulz gestalten zu dürfen.“