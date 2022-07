Der rollende Burger-Grill

Die Wagen von „Best of Burger“ machen Station in Bielefelder Stadtteilen

Kaum hat Hacer Topcu den Wagen richtig eingeparkt, steht schon die erste hungrige Kundin davor. Der Parkplatz des Combi-Markts an der Borgsen-Allee in Quelle wird einmal pro Woche zum Treffpunkt für alle, die gerne Burger essen – ebenso wie Einkaufsmärkte in Vilsendorf, Theesen und Senne. Denn seit einigen Wochen macht dort der rollenden Grill „Best of Burger“ Station.

Von Hendrik Uffmann