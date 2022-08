Der Schilderklau geht um

An fünf Standorten sind die Ortseingangsschilder in Exter gestohlen worden – Stadt erstattet Anzeige

Gezielt hatten es die Diebe auf die Ortseingangsschilder in Exter abgesehen. An ingesamt fünf Standorten – hier an der Industriestraße – schlugen sie zu.

Anlass ist eine massiver Schilderklau, der sich wohl am Wochenende 22. bis 24. Juli in Exter zugetragen hat. Denn seitdem fehlen in dem Vlothoer Ortsteil an fünf Stellen die gelben Ortseingangsschilder mit der Aufschrift „Exter“ sowie zwei Straßenbezeichnungsschilder.