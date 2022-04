Der Schlänger Geschichte verpflichtet

Klug, präzise und kenntnisreich: Als Geschichtsforscher und Chronist seiner Zeit war der 2016 verstorbene Heinz Wiemann eine Institution. In Erinnerung an den profunden Kenner der Schlänger Ortsgeschichte soll eine neue Straße im Baugebiet an der Lindenstraße nach ihm benannt werden. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen.

Heinz Wiemann wurde 1938 in Schlangen geboren. Dort besuchte er auch die Volksschule, danach folgte der Wechsel an das Staatliche Aufbaugymnasium in Detmold. 1962 beendete der damals 24-Jährige erfolgreich sein Pädagogikstudium. Die erste Stelle als Junglehrer führte ihn ins Ruhrgebiet, wo seinerzeit ein großer Lehrermangel herrschte. Generationen von Schülern haben von ihm in Dorsten das „Rüstzeug fürs Leben“ mitbekommen. Als Lehrer, Konrektor und schließlich Rektor gehörte Heinz Wiemann damals zu den prägenden Kräften des dortigen Schulbetriebs.