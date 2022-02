Der schöne Deutsche und sein Leben

An den deutschen Boxweltmeister Max Schmeling erinnern sich viele, der deutsche Tennisstar Gottfried Freiherr von Cramm ist jedoch vergessen. Mit seiner Biografie „Der schöne Deutsche: Das Leben des Gottfried von Cramm“ will Jens Nordalm dem entgegentreten.

Die Vorsitzende der Diotima-Gesellschaft, Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff, begrüßt Autor Jens Nordalm zur Lesung in Bad Driburg.

Auf Einladung der Diotima-Gesellschaft las Nordalm jetzt im Gräflichen Parkhotel. Deren Vorsitzende, Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff, erinnerte daran, dass der legendäre Tennisspieler in enger Beziehung zu ihrer Familie gestanden habe, so sei er oft zum Besuch bei der Familie von Wedel, der Familie ihrer Schwiegermutter, und auch in Bad Driburg gewesen.