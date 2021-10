„Der Schutzmann auf der Straße hat Priorität eins“

Die Polizei in Bad Oeynhausen kann rund um die Uhr flexibel auf Einsatzlagen reagieren

Bad Oeynhausen

„Um die Sicherheit in Bad Oeynhausen ist es nicht so schlecht bestellt, wie viele Bürger glauben.“ Zu diesem Fazit kommt Andreas Jürgensmeyer, Leiter der Polizeiwache Bad Oeynhausen an der Blücherstraße, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Malte Samtenschnieder