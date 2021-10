„Der Spatz“ vergrößert sein Nest um eine vierte Gruppe

Schloß Holte-Stukenbrock

Das Familienzentrum „Der Spatz“ vergrößert sein Nest. Zwischen Alt- und Neubau des Kindergarten am Tilsiter Weg entsteht in L-Form der Anbau für eine vierte Kindergartengruppe. In der vierten Gruppe werden 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut, sechs Kinder in der Gruppe dürfen zwei Jahre alt sein.

Von Monika Schönfeld