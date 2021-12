Der Sport mit Pfeil und Bull‘s Eye

Flamenco und Bogenschießen gibt es schon – jetzt hat der TSV Amshausen eine weitere Sportart in sein Programm aufgenommen, die wahrlich nicht jeder Verein bietet: Dart.

Treffsicher in allen Varianten des Dartsports beim Punkten in Bull‘s Eye, Bull und Triple : Lennart Winzker (li.) und René Giesler.

„Wir dachten uns, parallel zur Dart-WM in London die Gründung unserer neuen Abteilung bekannt zu geben, ist ein idealer Zeitpunkt“, sagt René Giesler, der aktuell in der ersten Herren-Fußballmannschaft des TSV Amshausen aktiv ist. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lennart Winzker kam der 25-Jährige vor einiger Zeit auf die Idee, eine Dart-Abteilung ins Leben zu rufen und traf damit beim Vorsitzenden Friedrich Böckhaus auf offene Ohren. „Er hat uns super unterstützt. Nun können wir sagen. Seit zwei Wochen gibt es uns“, so René Giesler.