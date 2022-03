Der Staat befragt 28.000 Bielefelder

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld nimmt in den nächsten Wochen Kontakt zu rund 28.000 Bielefeldern auf. Sie wurden per Zufall ausgewählt, um an der Volkszählung 2022 teilzunehmen. Und sie sind verpflichtet, auf die Fragen zu antworten. Am 16. Mai beginnen deutschlandweit die Befragungen im Zuge des so genannten Zensus 2022.

Von Peter Bollig