Der Stachel sitzt tief

Paderborn

Die CDU im Kreis Paderborn hat am Samstag ein wichtiges Signal für den Aufbruch gesetzt, den die Partei nach dem verheerenden Ergebnis der Bundestagswahl so dringend benötigt. Alle drei Bewerber haben auf ihre Weise deutlich gemacht, dass die Union wieder den Mensch in den Mittelpunkt aller Entscheidungen stellen muss, anstatt sich intern über Posten zu streiten. Es gibt aber auch Personen, die in diesem Zusammenhang keine rühmliche Rolle gespielt haben.

Von Ingo Schmitz