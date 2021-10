Der SUV und die CDU

Paderborn

Endlich saß wieder jemand an dem Flügel mit den Ziegen. Nach 20 Monaten endete am Wochenende die Zwangspause im Amalthea. „Es gab Tage, da habe ich gedacht, das werde ich nie wieder erleben“, bekannte der Vorsitzende des Betreibervereins, Klaus H. Sindern, als er am Freitag Sarah Hakenberg ankündigte.

Von Dietmar Kemper