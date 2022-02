Der Tag, an dem die Auferstehungskirche am Kurpark brannte

Die Zerstörung des Gotteshauses der Altstadt-Gemeinde in Bad Oeynhausen jährt sich am 24. Februar zum 75. Mal – Stadtheimatpfleger Klaus Peter Schumann blickt zurück

Bad Oeynhausen

Es ist Montag, 24. Februar 1947: Als Frühaufsteher am Morgen in Richtung des Stadtzentrums von Bad Oeynhausen schauen, sehen sie schwarzen Rauch am Himmel aufsteigen. Schnell verbreitetet sich die für viele unfassbare Schreckenskunde: Die Auferstehungskirche am Kurpark brennt.

Von Malte Samtenschnieder