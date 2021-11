»Der Teufel ist eine Frau«

»Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, wird mich die Welt innerhalb von zwei Tagen vergessen haben«. Wie sehr Weltstar, Filmdiva und Stilikone Marlene Dietrich mit dieser Selbsteinschätzung danebenlag, zeigt sich zum Abschluss der Kulturtage. Rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer folgen gebannt den von Claudia Michelsen vorgelesenen Episoden aus dem bewegten Leben der einzigartigen Schauspielerin, eingebettet in die Gesangseinspielungen »Lili Marleen« und »Sag mir wo die Blumen sind«.

Schauspielerin Claudia Michelsen Marlene Dietrich, hier auf einem undatierten Bild: eine Diva, eine Ikone – und eine starke Persönlichkeit. Claudia Michelsen offenbart in ihrer Lesung Einblicke in das bewegte Leben einer außergewöhnlichen Frau.

In ihrem Vortrag tritt die bekannte Schauspielerin vollkommen hinter Marlene Dietrich zurück. Auch das ist eine schauspielerische Leistung, weil sie die Zuhörer in deren Leben eintauchen lässt. Claudia Michelsen beginnt die Lesung mit der Einschulung der 1901 geborenen Marlene Dietrich. Aufgrund ihrer Vorbildung kam sie gleich in die zweite Klasse – die Angst vor Lehrern und Strafe waren schon früh ein Grund für ihre Einsamkeit, die sie trotz aller Erfolge bis zum Ende ihres Lebens im Jahre 1992 nicht mehr loslassen sollte.