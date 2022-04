Der Traum von der eigenen Kapelle

In seiner kleinen Kapelle zeigt Robert Ochsenfarth viele sakrale Kunstwerke, darunter 14 Bilder zum Kreuzweg Jesu.Mit dem Nachbarn hat sich der Bauherr darauf geeinigt, die linke Wand nah an die Grundstücksgrenze setzen zu dürfen.Zu den Unterstützern des Projekts gehört Heiner Finke, der die Orgel gestiftet hat und auch darauf spielt.

150.000 Euro hat der Bau gekostet, verbunden mit viel Eigenleistung und einigen Hürden. Wer sich die Kapelle ansehen möchte, hat am Barmherzigkeitssonntag, 24. April, Gelegenheit dazu: Um 11 Uhr beginnt die Eucharistiefeier mit Dr. Andreas Schottek, Pastor im Pastoralverbund Nord-Ost-West.

Viele Paderborner verbinden Namen Ochsenfarth mit der gleichnamigen, 1870 gegründeten Firma für Denkmalpflege und Restaurierung. „Wir haben am Brandenburger Tor und im Kölner Dom gearbeitet“, erzählt Ochsenfahrt. Nach der Auflösung der GmbH 2002 hatte Ochsenfarth eine neue Firma gegründet. Die betreibt der Restaurator, Sachverständige und Handwerksmeister am Bücklerweg 34 bis 36. Und dort ließ er die Kapelle auf seinem Betriebsgelände bis 2020 bauen.

Wer diese betritt, sieht den Hochaltar mit dem Gnadenbild des „Barmherzigen Jesus“ als Schnitzrelief. „Es ist in Anlehnung an den Gnadenaltar in Krakau entstanden“, sagt Ochsenfahrt. Dort war nach dem Tod der Ordensschwester Maria Faustyna (1905 bis 1938) ein Zentrum zum Thema Göttliche Barmherzigkeit entstanden. Dies geht auf eine Vision Schwester Faustynas zurück, die 1931 im Kloster zu Plock eine Vision gehabt haben soll: jene des Barmherzigen Jesus.

Wenn die Tafeln des Hochaltars ausgeklappt sind, sehen Besucher zudem vier Tafelbilder, darunter eines von Antonius von Padua, angefertigt von einem polnischen Maler. „Im Altar ist auch eine Knochenreliquie von Schwester Faustyna“, sagt Ochsenfarth. Darüber hinaus bietet die Kapelle alles, was man als Besucher erwartet – und mehr: Bänke, dreieckige Fenster, die an die Dreifaltigkeit erinnern, und eine elektrische Orgel. Die stiftete Heiner Finke (71) Und er spielt sie auch, wie demnächst am 24. April. Finke gehört zu den zahlreichen Unterstützern, die die Umsetzung des Projekts möglich gemacht hatten. „Die Kapelle ist ein Kunstwerk“, sagt Finke.

Die Einweihung der Kapelle hatte am 21. August 2021 Pastor Schotteck vorgenommen. Doch bis dahin waren viele Jahre vergangen – seit einer Vision, eine Kapelle zu bauen, die Ochsenfarth 2004 hatte, wie er erzählt. Kurz zuvor war Vater Anton gestorben. Der bekannte Restaurator hatte selbst bis 1993 eine Kapelle gebaut – am Nesthauser See in Sande, ebenso im Andenken an den Barmherzigen Jesus. Ochsenfarth: „Damals hatte ich das kritisch gesehen. Weil ich mir die Frage gestellt hatte, was man mit dem Geld alles hätte machen können.“ Das sieht er heute anders. Skepsis habe aber auch die Pläne Ochsenfarths begleitet. So habe er seine drei jüngeren Schwestern von seiner Idee überzeugen müssen. Über eine vorzeitige Auszahlung eines Teils seines Erbes habe er dann den Bau finanziert.

An selber Stelle im Garten seines Betriebsgeländes am Bücklerweg hatte übrigens zunächst ab 2015 ein Bildstock vor einer Wand gestanden – schon mit dem Altarrelief, das Ochsenfarth mit einer Plane abdecken ließ. Quasi drumherum entstanden dann drei weitere Wände, der Dachstuhl und ein massiver Boden auf achteckigem Grundriss.

Die Anfertigung des Bauantrags war aber nicht ohne Tücke. Mit kleinen Tricks habe sich der Bauherr geholfen: So habe die Architektin herausgefunden, dass die bestehende Gewerbehalle laut der behördlichen Vorgaben um 30 Prozent erweitert werden darf – offenbar auch ohne direkten Anschluss an das Hauptgebäude. Und um überhaupt eine Erlaubnis zu erhalten, sei die Kapelle unter dem Namen „Forum Misericordia“ („Ort der Barmherzigkeit“) als Ausstellungsraum für Kunst, Veranstaltungen und Vorträge ausgewiesen.

Die Kapelle soll zukünftig Interessierten offenstehen. Zudem wünscht sich der zweifache Vater Ochsenfarth, dass sie auch nach seinem beruflichen Ruhestand und einem möglichen Verkauf der Firma erhalten bleibt. „Da muss es dann eine Regelung geben.“

Interessenten für den Gottesdienst am 24. April werden gebeten, sich bis zum 20. April unter Tel. 05252/9359985 anzumelden.