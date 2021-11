Der verflixte Freitag

Herford

Corona hin, Corona her: Der Markthallen-Freitag hat in zwei Jahren nie wirklich Fahrt aufgenommen. „Dieser Tag ist so zumindest nicht effizient. Darauf müssen wir reagieren“, konstatiert Bettina Harre von der Pro Herford. Deshalb wird nun wohl nochmals an den Öffnungszeiten geschraubt.

Von Moritz Winde