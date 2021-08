„Der Verkehr muss sich ändern“

250 Teilnehmer bei der zweiten Fahrraddemo der Parents for Future Paderborn

Paderborn

Es waren nicht ganz so viele Radler wie bei der ersten Demo am 5. Juni, aber auch diesmal wollten wieder rund 250 Paderborner am Samstagmittag für den Klimaschutz und Verkehrssicherheit auf die Straße gehen.

Von Alexander Gionis