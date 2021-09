Der Vorhang hebt sich wieder

Wer endlich wieder Live-Theater erleben möchte, sollte schnell sein: Denn – Stand jetzt – dürfen maximal 140 Zuschauer ins Herforder Stadttheater. Am 18. September beginnt der Vorverkauf.

Vollgas: Zwei Brüder tuckern nach dem Krebstod ihres Vaters auf Mofas quer durch Deutschland. Das Westfälische Landestheater zeigt „25 km/h" nach dem gleichnamigen Roadmovie – und zwar am 14. Dezember.

Zum Vergleich: Normalerweise passen 500 Besucher in den Saal des denkmalgeschützten Schauspielhauses an der Mindener Straße, das ja nach dem Willen der Stadt abgerissen werden soll. Doch so dicht waren die rot bestuhlten Reihen lange nicht mehr besetzt. Der Betrieb ruht seit etwa anderthalb Jahren weitgehend.