Der Wahnsinn lauert am Randstreifen

Die gelbe Pfeife stoppt die Teilnehmer auf dem Podium. Hermann Dedert, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisverbandes, bläst auf Dallmanns Deele in Elverdissen sofort dazwischen, falls eines der Statements der Bundestagskandidaten in eine Selbstdarstellung auszuufern droht.

Er muss nicht oft pfeifen. In fünf vorausgehenden Kurzreferaten schildern praktizierende Landwirte Beispiele für den in Bundestag und Bundesrat herbeibeschlossenen Wahnsinn in den Ställen und auf den Feldern in der Region. Sie lassen den Kandidaten keinen großen Spielraum für Bekenntnisse und Phrasen – wer nicht im Thema ist, fällt gnadenlos durch.