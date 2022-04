Der Wald hat eine Stadt

Seine Abschlussarbeit hat der Landschaftsplaner und -architekt Martin Adamski über das Naturbad Brackwede geschrieben. Nach beruflichen Stationen in anderen Städten, zuletzt in Cuxhaven, ist Adamski im März als neuer Umwelt-, Gesundheits-, Mobilitäts- und Klimaschutz-Dezernent nach Bielefeld zurückgekehrt.

Der Verkehrsverein hat Adamski eingeladen, seinen Blick auf Bielefeld mit den Vereinsmitgliedern in der Ravensberger Spinnerei zu teilen. Wohl auch, um zu erfahren, wer nach dem gescheiterten Altstadt-Raum jetzt wieder auf sie zukommt. Es sind nicht die Umsatzzahlen von Einzelhandel und Gastronomie, keine Passantenfrequenzen oder 1-A- oder B-Lagen, die Adamski an Bielefeld faszinieren. Er ist begeistert von den Ausläufern des Teutoburger Waldes, die sich bis in die Stadt hineinziehen: „So viel Wald in einer Stadt ist wirklich selten.“