Der Wald ist eine Gewerbefläche

Bielefelds OB Clausen wirbt für Leuchtturmprojekt an der Sprungbachstraße in Senne

Bielefeld

Der kleine Wald an der Ecke Sprungbach- und Paderborner Straße lag der Bezirksvertretung (BZV) Senne nicht immer so am Herzen wie jetzt. Der Neubau eines Medizinischen Versorgungszentrums und einer Grundschule wurde einstimmig genehmigt, Nadelbaum hin oder her. Doch ein neues Museumsdepot ist dort angeblich undenkbar.

Von Stephan Rechlin