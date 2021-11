Der Waldhof ist wieder offen

Der Waldhof wird noch in dieser Woche wieder für den Autoverkehr geöffnet. Dabei soll die Straße zu einer „unechten Fahrradstraße“ werden, einer Fahrradstraße, die auch für den Autoverkehr genutzt werden kann.

Die Sperrpfosten an der Zufahrt zum Waldhof sollen kurzfristig verschwinden.

Mit den Stimmen des rot-grün-roten Rathaus-Bündnisses und der FDP wurde am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss allerdings außerdem entschieden, dass in den Morgenstunden von sechs bis zehn Uhr ein Durchfahrtverbot für Kraftfahrzeuge bestehen bleibt. So soll der Elterntaxi-Verkehr zu den angrenzenden Gymnasien unterbunden werden.