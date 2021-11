Der Weihnachtsbaum steht

Das prächtige Exemplar stand zuvor lange Jahre in Paderborn-Elsen. Dort wurde die Tanne in den frühen Morgenstunden mit Hilfe eines Krans abgeholt und in Begleitung einer Polizei-Eskorte vom Unternehmen Heinrich Grußmann aus Sande in die Paderborner Innenstadt transportiert.

Neben der Tanne vor dem Historischen Rathaus stellt die Stadt Paderborn weitere Bäume auf: einen vor der Marktkirche, zwei auf dem Domplatz, einen vor dem Neuhäuser Schloß und einen am Hatzfelder Platz.