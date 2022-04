Der Wunsch nach einem Sommer wie früher

Schlosssommer wartet in Schloß Neuhaus ab dem 1. Mai mit vielen Veranstaltungen auf

Stehen in den Startlöchern (von links): Anne-Kathrin Bittner, Sascha Riehl, Christian Stork, Markus Mertens, Lisa-Marie Grenner, Stefan Hermanns, Manfred Webel, André Sedlaczek, Christine Wegner sowie (vorne, von links) Suat Özdemir und Carola Pense.

Unter diesem Motto soll der Schlosssommer mit vielen Veranstaltungen gefeiert werden, nachdem er in den letzten Jahren zu einem großen Teil der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. An diesem Sonntag, 1. Mai, startet der Auftakt um 11 Uhr in der barocken Szenerie des Wasserschlosses.

Mit den Oldtimertagen soll in diesem Jahr außerdem eine weitere große Veranstaltung in die Gärten des Schlosses ziehen. Gedulden müssen sich die Besucher allerdings weiterhin noch auf einen Ersatz für den erkrankten Buchsbaum. Wie berichtet, konnte sich auch die als Alternative eingesetzte Pflanze „Elex“ nicht durchsetzen. „Wir sind weiterhin auf der Suche“, so der SLG-Aufsichtsratsvorsitzende Markus Mertens (CDU).

Der Geschäftsführer der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft, Christian Stork, sieht der Eröffnung an diesem Wochenende schon positiv entgegen: „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuen wir uns sehr auf den kommenden Schlosssommer und die Eröffnung am 1. Mai. Wir stehen in den Startlöchern, und das Team ist voller Vorfreude.“

Freuen können sich die Paderborner auf altbewährte sowie neue Formate, die teilweise auch unter dem Eindruck der Pandemie entstanden sind.

Bierfest

An über 30 Bierständen zwischen Rosengarten und Schlossgräfte werden am Vatertagswochenende im herrlichen Ambiente des Parks nicht nur Klassiker, sondern auch neue Szenebiere und ausgefallene Spezialitäten von Deutschlands beliebtestem Getränk ausgeschenkt.

Schloss mit lustig

Unter kreativer Anleitung können vom 16. bis 19. Juli Skulpturen geknetet, Comics gezeichnet, kleine Monster genäht, T-Shirts bedruckt und lebensgroße Schattenrisse ausgesägt werden. Die offenen Workshops werden kostenlos angeboten.

Beatsteaks-Konzert

Am 15. Juli gibt sich eine der beliebtesten deutschen Live-Bands die Ehre. Gemeinsam mit dem Paderborner Club Wohlsein konnten die Rockmusiker für den Schlosssommer geworben werden. Weitere Bands sollen an diesem Wochenende bekannt gegeben werden. Karten sind unter www.beatstuff.de erhältlich.

Sommernachtskino

Auch in diesem Jahr wird der Marstallinnenhof in Zusammenarbeit mit dem Pollux wieder zum Freilichtkino. Auf der gigantischen, aufblasbaren Leinwand wird es ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Blockbustern geben.

Oldtimertage

Am 13. und 14. August finden im Neuhäuser Schlosspark erstmals die „Oldtimertage Paderborn“ statt. An beiden Tagen verwandeln ein Oldtimertreffen, ein Ersatzteilemarkt und eine Ausstellung rund um die Themen „Fahrzeuge, Zubehör und Freizeit“ den Neuhäuser Schlosspark in ein Mekka für Oldtimerbegeisterte aus ganz Ostwestfalen-Lippe.

Schlossleuchten

Statt eines großen Feuerwerks wurde das Schloss auch schon 2019 zur Videoleinwand. Auch in diesem Jahr wird das barocke Schloss wieder zum Geschichtenerzähler. Welche Geschichte gezeigt wird, verriet Sascha Riehl von der SLG zwar nicht, es soll sich aber um einen Mythos handeln, der auf einem Kaminsims im Schloss zu finden ist. Wer die Vorstellung im Jahr 2019 verpasst hat, dar sich freuen: Der Film wird noch einmal gezeigt.

Kuppelfest

Drei Tage Kunst, Kultur, Musik, Theater, Workshops und mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 9. bis 11. September im Schloss- und Auenpark beim zweiten „Kuppelfest“.

Daneben gibt es mit dem Paderborner Weindorf, dem Internationalen Fest der Begegnung und dem Tag der Regionen lohnenswerte Veranstaltungen im Schlosspark. Weitere Informationen online unter www.schlosspark-paderborn.de