Der „Zuch“ kann rollen

Karnevalsvereine im Kreis Höxter ziehen an einem Strang – Straßenkarneval und Saalveranstaltungen geplant

Kreis Höxter

Gute Nachricht für alle Karnevalsfans in der Region: Wenn es nach den Planungen der Vereine geht, so sollen die Saalveranstaltungen und Straßenumzüge in diesem Jahr wieder die Herzen der Jecken erfreuen.

Von Harald Iding