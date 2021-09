„50 Years of Future“ – das Motto ist Programm für die Fachhochschule Bielefeld. Beim Festempfang zum Jubiläum, den mehr als 600 nationale und internationale Besucher via Internet live verfolgten, gab es natürlich auch den Blick zurück auf die Anfänge, vor allem aber ging es um die Zukunft, die nächsten 50 Jahre der Fachhochschule.

„Das Jubiläumsmotto bedeutet 50 Jahre Streben nach Zukunftsfähigkeit, und so schärft es Profil und Anspruch der Fachhochschule Bielefeld. Die FH war, ist und bleibt der Zukunft zugewandt in Forschung und Lehre sowie als Arbeitgeberin und lebendige Mitspielerin im internationalen Wissenschaftsbetrieb“, erklärte FH-Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk in ihrem Grußwort.