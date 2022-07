IHK-Ostwestfalen-Chefin: „Der Zustand ist wirklich bitter“

IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke nimmt bei Gewerbeflächensuche die Stadt Bielefeld in die Pflicht

Bielefeld

Die IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke ist froh, dass die neue, schwarz-grüne Landesregierung so schnell und so geräuschlos zusammengefunden hat. Angesichts der anstehenden Krisen und Herausforderungen sei das schon mal ein gutes Zeichen. WB-Redakteur Stephan Rechlin fragt nach, was konkret sie damit meint.

Von Stephan Rechlin