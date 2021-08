Detektivarbeit im Hause Gottes

Vorsichtig kratzt Ulrich Kaplan, beobachtet von Dr. Mark Keiter, ein Bröckchen Mörtel aus einer Fuge. Ein Stück knapp so groß wie eine Bohne, genügt für die Analyse.

Mit naturwissenschaftlichen Methoden wollen die Geologen Keiter – stellvertretender Leiter des Naturkundemuseums – und Kaplan der Peterskirche in Kirchdornberg ihre Geheimnisse entlocken. Sie ist die oder eine der ältesten Kirchen in Bielefeld. Unterstützt werden sie von dem Herforder Bauhistoriker Matthias Polster, der wohl alle Kirchen der Region und weit darüber hinaus kennt. Und natürlich geht nichts ohne den Pfarrer: Andreas Biermann freut sich über das Interesse an „seiner“ Kirche und schließt den Spezialisten gerne auf.