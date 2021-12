Detert-Fläche: Regionalrat stimmt zu

Steinhagen

Grünes Licht gab es jetzt in Detmold für das Gewerbegebiet Detert an der Bahnhofstraße/Liebigstraße: In seiner Sitzung hat der Regionalrat am Montag einstimmig die geplante Entwicklung des 24 Hektar großen Steinhagener Gewerbegebiets genehmigt.

Von Volker Hagemann