Detert nimmt erste Hürde in Detmold

Das nachhaltige ökologische Grundkonzept hat offenbar überzeugt: Das Gewerbegebiet Detert an der Bahnhofstraße/Liebigstraße hat in den Gremien der Bezirksregierung Detmold die erste Hürde passiert.

Am Montag hat die Kommission für Regionalplanung, eine Art Fachausschuss des Regionalrates, einstimmig für den Aufstellungsbeschluss gestimmt und ihn damit dem Regionalrat zur Genehmigung empfohlen. Dieser tagt am kommenden Montag.

Wie berichtet, hat die Gemeinde Steinhagen eine Regionalplanänderung beantragt – unabhängig von der mindestens bis Ende 2023 laufenden Aufstellung des neuen Regionalplans für OWL. Grund sind Erweiterungspläne der Firma Hörmann. Um den neuen Geschäftszweig der Gartengerätehäuser und Stauraumsysteme voranzutreiben, möchte das Steinhagener Weltunternehmen auf acht bis zehn Hektar im zukünftigen Gewerbegebiet Detert expandieren. Das ist über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Flächen direkt an der Autobahn möglich – doch diese müssen auch erschlossen werden. Und so könnte die Planung auf einer Teilfläche eben das frühzeitige „Go“ für das gesamte 24 Hektar großen Detert-Areal bedeuten – das wäre ein Vorsprung von einem Jahr vor der prognostizierten Rechtsgültigkeit des Regionalplans.

Und so sieht es nun tatsächlich auch aus. „Die Entscheidung der Kommission bestätigt uns. Wir stellen fest, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Bauamtsleiter Stephan Walter am Montag nach dem einstimmigen Votum der Kommission im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Umfangreiche Unterlagen eingereicht

Im Vorfeld der Antragstellung auf Regionalplanänderung hatte die Gemeinde mit der Regionalplanungsbehörde sowie der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde die Voraussetzungen für eine Änderung des Regionalplans abgestimmt. Umfangreiche Unterlagen mussten beigebracht werden, das Stadtplanungsbüro Tischmann-Loh und die Landschaftsarchitekten Kortemeier-Brokmann waren beauftragt worden. Gleichzeitig läuft auf Gemeindeebene die Arbeit einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, die die Kriterien für die nachhaltige Entwicklung festlegt. „Unsere Unterlagen sind sehr gelobt worden“, weiß Stephan Walter aus der Sitzung am Montag.

Sowohl die heimischen Kommissionsmitglieder Helga Lange (Grüne) als auch Arnold Weßling (CDU) sprachen sich für die Entwicklung des Gebiets aus. Weßling verwies allerdings auch ausdrücklich darauf, dass das „Künsebecker Ereignis“ in Steinhagen unbedingt vermieden werden müsse – sprich: eine zugepflasterte Parkfläche wie am Gerry-Weber-Outlet darf es bei Detert nicht geben. Dezernatsleiter Jens Kronsbein sagte, er könne sich überhaupt keine versiegelten Parkplätze in dem Gebiet vorstellen. Und so ist es auch nicht geplant – im Gegenteil: „Das Thema Flächensparen steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Wir haben immer im Blick, möglichst wenig Flächen zu versiegeln“, sagt er mit Hinweis auf den Kriterienkatalog. Walter nennt auch das Stichwort „Klimaanpassung“: „Auch der Umgang mit dem Niederschlagswasser hat oberste Priorität.“ Zurzeit wird ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, das Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des Bodens erlaubt. Auch die Entwässerung der Dachflächen wird etwa mit Blick auf Gründächer erörtert.

Auch Waldflächen ausweisen

Walter machte deutlich: „Wir wollen nicht nur ein Gewerbe- und Industriegebiet, sondern auch Waldflächen ausweisen.“ So werden unter anderem die bestehenden Gehölze erhalten wie die Allee zur ehemaligen Hofstelle und weitere Baumreihen. Mit acht Hektar Waldgebiet rechnet er.

In der Regionalrat-Kommission kritisierte Hubert Erich­landwehr, Bürgermeister in Schloß Holte-Stukenbrock, dass das Gewerbegebiet Detert nicht für die interkommunale Erschließung zur Verfügung stehe. „Tatsächlich ist es als ein Gewerbegebiet von lokaler Bedeutung, nicht von regionaler Bedeutung eingeordnet worden und kann somit zu hundert Prozent durch die Gemeinde entwickelt werden“, stellte der Steinhagener Bauamtsleiter klar.

Davon abgesehen, dass die Gemeinde für kommenden Montag mit einer Zustimmung auch des Regionalrates rechnet – wie geht es jetzt weiter? Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der ökologischen Kriterien hat drei Sitzungen zu den Themen Wasser, Klima, Boden, Biodiversität hinter sich und wird sich das nächste Mal am Donnerstag mit dem Thema Energie befassen. „Die Ergebnisse werden zusammengefasst und für den Bebauungsplan konkretisiert. Der Bauausschuss der Gemeinde muss dann entscheiden“, so Walter.

Mittel im Haushalt für die Erschließung

Das Bauleitverfahren könnte im kommenden Jahr ablaufen. „Wir wollen bis Ende 2022 die Baureife erlangen“, so Walter. Im Haushaltsplan für das kommende Jahr sind bereits Mittel für den Bau der Haupterschließungsstraße – sprich: für die Anlage der Baustraßen und des Kanals – vorgesehen. Wie viele weitere kleinere Erschließungsstraßen notwendig werden, das hängt dann von der Vermarktung der Grundstücke ab. Klar ist derzeit nur: „In dem Gebiet können sich Firmen auch auf größeren Flächen ansiedeln.“