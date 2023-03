900 Jahre Lippe: Bundespräsident Steinmeier in Detmold

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Nordrhein-Westfalens kleinstem Landesteil: Das Staatsoberhaupt hat am Sonntag beim Festakt im Landestheater Detmold eine launige Rede zu „900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe“ gehalten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte, mit Ehefrau Elke Büdenbender) trägt sich im Beisein von Stephan Prinz zur Lippe (links), Lippes Landrat Axel Lehmann (2. von rechts) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (rechts) in das Goldene Buch der Stadt Detmold ein.

Kurz und knapp mit „Morgen“ begrüßt der Bundespräsident die Gäste im Landestheater Detmold und spart auch nicht mit Witzen über die sparsamen Lipper. Das beschreibt, was die Menschen in der Region ausmacht: „Skepsis der Lipper gegenüber jeder Form von Schwärmerei, tiefe Abneigung gegen Aufschneiderei oder gar Prahlerei, eine gute Portion Gelassenheit, so sind die Menschen eben hier zwischen dem Teutoburger Wald und dem Weserbergland“, sagte der Bundespräsident und schob hinterher: „Und ja, lieber Ministerpräsident, das ist meine Heimat, hier fühle ich mich zu Hause. Und das ist gut so.“

Der Bundespräsident wurde 1956 in Detmold geboren und ging im rund 20 Kilometer entfernten Blomberg im Kreis Lippe aufs Gymnasium.

Lippe ist neben Rheinland und Westfalen der kleinste NRW-Landesteil. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden sich die Lipper 1947 gegen Niedersachsen und für Nordrhein-Westfalen. Neben dem Westfalenross und dem Rhein ist die rote Lippische Rose Teil des NRW-Landeswappens. Den Kreis Lippe gibt es seit der NRW-Gebietsreform 1973. Er wurde aus den Kreisen Detmold und Lemgo gebildet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Lippe im Jahr 1123.

900 Jahre Lippe: Fotos vom Besuch des Bundespräsidenten Steinmeier in Detmold Stephan Prinz zur Lippe, Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Axel Lehmann (SPD), Landrat des Kreises Lippe und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (von links) vor dem Festakt «900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe» im Landestheater Detmold. Foto: Christoph Reichwein/dpa André Kuper (CDU), Landtagspräsident von NRW, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Dr. Axel Lehmann (SPD, von links), Landrat des Kreises Lippe vor dem Landestheater Detmold auf dem roten Teppich mit lippischer Rose. Foto: Christoph Reichwein/dpa Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland spricht beim Festakt «900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe». Foto: Christoph Reichwein/dpa 0Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen spricht beim Festakt «900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe». Foto: Christoph Reichwein/dpa Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland spricht im Landestheater Detmold. Foto: Christoph Reichwein/dpa Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Detmold ein. Foto: Christoph Reichwein/dpa +Dr. Axel Lehmann (SPD), Landrat des Kreises Lippe, André Kuper (CDU), Landtagspräsident von NRW, Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen beim Festakt. Foto: Christoph Reichwein/dpa Landtagspräsident André Kuper aus Rietberg, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Lippes Landrat Axel Lehmann (von links). Foto: Christian Althoff Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Rede beim Festakt im Landestheater die Rede zu „900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe“. Foto: Christian Althoff

«Der Festakt im Landestheater am 5. März ist sicherlich der Höhepunkt des Jahres. Der Sonntag ist kein Zufall. Die Urkunde aus dem Jahr 1123 ist mit dem 5. März datiert, fällt also genau auf diesen Stichtag», sagte Stephan Prinz zur Lippe vor der Feier der Deutschen Presse-Agentur. Er führt derzeit das Haus Lippe.

Zu dem Festakt laden Landrat Axel Lehmann, Stephan Prinz zur Lippe und der Landesverbandsvorsteher Jörg Düning-Gast gemeinsam ins Landestheater Detmold ein. Als Gäste wurden auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet.

Kreis, Landesverband und das Haus Lippe kündigen für 2023 weitere Veranstaltungen an. Im Schloss ist ein Empfang und ein historisches Festival (15.-18.6.) geplant, in der Innenstadt wird es einen Mittelaltermarkt (7.-9.7.) geben. Am 16. September sind Familien zu einem kostenlosen Open-Air-Konzert eingeladen.