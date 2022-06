Detmolder Straße in Bad Oeynhausen ist wieder befahrbar

Die von den Stadtwerken Bad Oeynhausen in Auftrag gegebenen Bauarbeiten für eine neue Wassertransportleitung durch Teile der Südstadt haben eine wichtige Hürde genommen: Da sich die Arbeiten in den Kohlpottweg verlagert haben, konnte die Sperrung der Detmolder Straße kurzfristig aufgehoben werden.

„Offiziell läuft die Sperrgenehmigung an diesem Dienstag aus“, sagte Susanne Brants, Geschäftsbereichsleiterin Wasser, am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch wenn Schilder und Absperrungen wahrscheinlich bereits vorher komplett abgebaut werden könnten, sei die Detmolder Straße somit von Mittwoch an wieder offiziell für den Verkehr freigegeben.