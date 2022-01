Deutliche Verbesserung spürbar

Sie sind Kümmerer, Visionäre und zugleich Krisenmanager – das Team der Agentur für Arbeit im Hochstift um Heinz Thiele (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Andrea Wesemann (Geschäftsstellenleiterin in Höxter) setzt weiterhin alles daran, Menschen in Ausbildung und Arbeit zu bringen.

Facharbeiter stehen gerade im Fahrzeugbau (hier Firma Spier) für Qualitätsarbeit „Made in Germany“. Der Kreis Höxter hat viele leistungsstarke Betriebe.

Trotz der noch nicht beendeten Pandemie zeichnet sich in der Rückschau für 2021 eine deutliche Verbesserung am Arbeitsmarkt gegenüber dem Vorjahr ab. „Die Arbeitslosigkeit ist seit Oktober schon wieder unter dem Vorkrisenniveau von 2019“, betonte Thiele bei der Präsentation des Zahlenwerkes in der Kreisstadt.