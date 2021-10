Deutsche Riesen und bunte Australier

Wurde die Ausstellung im vergangenen Jahr zwangsläufig vereinsintern ausgerichtet, so konnten am Samstag wieder Besucher kommen. Auch diese bunten, drolligen Singvögel trugen mit einem stetigen Konzert zur Ortsschau bei.

„Es ist ein großer Verlust für unseren Verein. Wir werden seine Begeisterung für das Hobby vermissen“, sagt der aktuelle Vorsitzende des Wertheraner Kleintierzuchtvereins, Ulrich Weiß, der bei der Ausstellungseröffnung am Samstag leider noch auf einen zweiten Verlust hinweisen muss. Vor kurzem starb nämlich auch Zuchtfreund Reinhardt Bensiek, der lange Zeit als Ausstellungsleiter fungierte und mit dem Europameistertitel sowie dem „Goldenen Siegerring“ zwei der höchsten Auszeichnungen in der Zucht einheimste. „Wir werden die Beiden in bester Erinnerung behalten“, sagt auch Ausstellungsleiter Tino Topheide, der darauf hinweist, dass es trotzdem einen kleinen Grund zum Feiern gibt – denn die vereinsinterne Kaninchengruppe W717 feiert ihr 80-jähriges Bestehen.