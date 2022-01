Deutscher Wetterdienst sucht Beobachter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt in ganz Deutschland ein Netz von rund 1750 nebenamtlichen Wetter- und Niederschlagsstationen. Für dieses flächendeckende Messnetz sucht die Bundesbehörde im Raum Nieheim und Horn-Bad Meinberg wetterbegeisterte Bürger, die als ehrenamtliche Beobachter zur Wetter- und Klimaüberwachung in Deutschland beitragen.

Die geplante Niederschlagstation im Raum Nieheim und Horn-Bad Meinberg wird der DWD mit einem mechanischen Niederschlagsmesser ausstatten. Voraussetzungen für die Übernahme dieser Tätigkeit sind ein geeignetes Grundstück, auf dem das Messgerät des DWD in ausreichendem Abstand zu Gebäuden und Bewuchs aufgestellt werden kann, sowie das Vorhandensein eines Internetanschlusses.

Ehrenamtliche Beobachter messen einmal täglich morgens um 6.50 Uhr (Winterzeit) beziehungsweise 7.50 Uhr (Sommerzeit) die Tagesmenge des Nieder-schlags. Dieser Wert wird in ein Tagebuch eingetragen und mittels einer Internetanwendung an den DWD übermittelt. In den Wintermonaten müssen zusätzlich – möglichst um 6.50 Uhr oder bis zu etwa einer Stunde früher oder später – der Schneebedeckungsgrad bestimmt und die Schneedeckenhöhe gemessen werden und diese Daten dann ebenfalls übermittelt werden.

Die Kosten für die Aufstellung des Messgeräts und der Datenübertragung trägt der DWD. Ein ehrenamtlicher Beobachter erhält für seine ehrenamtliche Tätigkeit eine jährliche Aufwandsentschädigung.

Die vor Ort gemessenen Daten und die Beobachtungen werden vom nationalen Wetterdienst dann zum Beispiel für die Wettervorhersage oder Gutachten bei Wetterschäden genutzt. Sie helfen aber auch, die Klimaveränderung in Deutsch-land genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können.

Interessierte Bürger bittet der DWD, sich direkt mit der zuständigen Regionalen Messnetzgruppe in Essen, in Verbindung zu setzen. Ansprechpersonen sind dort

Tim Armbruster, Tel. 069 / 8062 6837, und Jörn Bremer, Tel. 069 / 8062 6830. Sie sind auch per E-Mail unter RMG.Essen@dwd.de zu erreichen.