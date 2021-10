Deutschland singt – Lashorst auch

Etwas gegen den Wind ansingen mussten die Sängerinnen und Sänger des Heimatvereins „Singgemeinde“ Lashorst schon. Aber zum Glück hatten sich die Mitglieder der Singgemeinde ein ruhiges Plätzchen auf dem Hof Kröger/Steinmeier an der Lübbecker Straße gesucht. Die Gastgeber sorgten im Garten für Gemütlichkeit und hatten schon mal den Grill aufgebaut, damit sich jeder Teilnehmer nach dem gemeinsamen Singen noch stärken konnte.

Aktion in Preußisch Oldendorf ist in bundesweites Projekt eingebunden

Die Sängerinnen und Sänger des Heimatvereins „Singgemeinde“ Lashorst haben sich am Sonntag zu einer besonderen Aktion auf dem Hof Kröger/Steinmeier an der Lübbecker Straße getroffen.

Die Gemeinsamkeit stand an diesem Abend im Vordergrund, als sich die Lashorster Singgemeinde gegen 18.30 Uhr bereit machte, um – wie übrigens unzählige andere Vereine in Deutschland auch – gemeinsam zu singen. Sie waren Teil der großen, überregionalen Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“, zu der sich mehr als 260 Orte angemeldet hatten. Ziel der Aktion war es, dass alle gemeinsam am Tag der Deutschen Einheit zur gleichen Zeit die gleichen Lieder anstimmen würden.