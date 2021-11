Deutschlands ältester Ortsheimatpfleger

Willi Österdiekhoff wird an diesem Montag 85 Jahre alt – Jubilar engagiert sich vielfältig in Delbrücker Stadtteil Ostenland

Schon in den 50er Jahren hatte man in Ostenland mitbekommen, dass Willi Österdiekhoff als Schüler mit Erlaubnis der Deutschen Vogelwarte Vögel in der Senne beringt. „Ich habe mich schon ganz früh für Erdkunde, Heimatkunde und Geschichte, für Flora und Fauna, für Geologie und Paläontologie interessiert“, erzählte der Jubilar mal in einem Gespräch mit dieser Zeitung.