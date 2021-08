Dezentrale Lüfter sollen kommen

Lübbecke

Alle Lübbecker Klassenräume für Schüler unter zwölf Jahren sollen so bald wie möglich mit corona-gerechten dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Dafür hat sich der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Lübbecke am Mittwochabend einstimmig eingesetzt. In der Sitzung wurde klar, dass die Umsetzung der Maßnahmen noch einige Monate dauern wird.

Von Arndt Hoppe