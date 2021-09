Dezernent holt bei Torbogen weit aus

Herford

Es ist eine kuriose Geschichte, die Beigeordneter Dr. Peter Böhm in der jüngsten Bauausschusssitzung erzählt hat: Der Besitzer eines Hauses in der Radewig baut einen alten Torbogen in ein Haus ein. Ohne Baugenehmigung und auch ohne nötigen Sockel. Die Stadt stoppt das Projekt. Die Bauverwaltung soll sich mal nicht so kleinkariert anstellen, wenn jemand ein denkmalgeschütztes Gebäude sanieren möchte, lautete prompt die Kritik.

Von Ralf Meistes