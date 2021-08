DGB-Boss stärkt Beschäftigte

Bad Lippspringe

„Wir wollen streiken sieben Tage lang“ – so lautete eines der Lieder, mit denen sich am Mittwoch rund 70 Beschäftigte des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) auf dem Rathausvorplatz in Bad Lippspringe einsangen, um ihre Stimmen zu kräftigen.

Von Uwe Hellberg