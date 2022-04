DGB rückt Lage der Azubis ins Blickfeld

Gewerkschaften rufen zur ersten Maikundgebung in Bielefeld seit Beginn der Pandemie auf – Demonstrationszug endet im Ravensberger Park

Bielefeld

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gehen die Gewerkschaften am 1. Mai in Bielefeld wieder auf die Straße. Der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erwartet dazu am Sonntag rund 1500 Teilnehmer.

Von Peter Bollig