Paderborn

Die Schulmaterialienkammer der Diakonie Paderborn-Höxter öffnet im März an zwei Tagen speziell für geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Ausgabetage sind Mittwoch, 16. März und Mittwoch, 23. März, jeweils von 11 bis 16 Uhr in der Schulmaterialienkammer im Lukaszentrum, Am Laugrund 5, in Paderborn.