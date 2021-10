Dialog mit Gemeinden wird gesucht

Die Stadt Espelkamp sticht seit geraumer Zeit bei den Zahlen der mit Covid-19 infizierten Personen deutlich heraus. Der aktuelle örtliche Inzidenzwert lag am Dienstag bei 682. Da werden – auch und besonders in den „Sozialen Netzwerken“ wie Facebook – Forderungen laut, dass die Stadt dagegen etwas unternehmen müsse.

Auf Anfrage erklärte der Kreis Minden-Lübbecke, der Krisenstab habe am Mittwochmorgen in einer Videokonferenz mit der Verwaltungsleitung der Stadt Espelkamp erörtert, ob und welche Maßnahmen sinnvoll und erforderlich seien, um dem Infektionsgeschehen in Espelkamp Herr zu werden. „Kreis und Stadt haben sich entschieden, zunächst das Gespräch mit den – zuletzt in den Medien oft genannten – Gemeinden zu suchen. Dieses Gespräch wird noch in dieser Woche stattfinden“, erklärte Kreissprecherin Sabine Ohnesorge. „Im Anschluss werden Kreis und Stadt gemeinsam über weitere Maßnahmen entscheiden.“ Die rechtlichen Rahmenbedingungen machten einschränkende Maßnahmen deutlich schwieriger als im letzten Herbst oder Frühjahr, sie seien aber nicht von vorneherein ausgeschlossen.