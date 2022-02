Dialogplattform von Bürgern für Bürger

Mit einem neuen Internet-Angebot will die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die Sinne für Klimaschutz und Klimawandel weiter schärfen. "Klimawerker SHS" heißt die Homepage, die vor allem als Dialogplattform für Bürger dienen soll, die über diesen Weg mit anderen Bürgern in Kontakt treten können.

Als Teilnehmer am European Energy Award, in dessen Rahmen Schloß Holte-Stukenbrock bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, hat sich die Stadt dazu verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden. "Das schafft die Stadt nicht alleine. Dafür brauchen wir Unterstützung, um das zu stemmen", sagt Klimaschutzmanagerin Stefanie Schäfer. So sei im vergangenen Jahr die Idee entstanden, als wesentlichen Punkt zum Erreichen des Ziels eine Dialogplattform zu entwickeln, auf der die Kommunikation mit den Bürgern verbessert werden kann. "Die Kommunikation soll dabei in beide Richtungen fließen, so dass ein Austausch stattfinden kann", sagt Manfred Bonensteffen, Leiter des Tiefbau- und Umweltamtes.